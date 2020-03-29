Текст изменений в указ губернатора «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции»

22:59, 29 марта 2020, ПАИ

В указ губернатора Псковской области «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» внесены изменения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 года № 762-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях реализации указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», поручения председателя правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 года № ММ-П12-2363кв ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

1) пункты 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:

«1. Запретить до 12 апреля 2020 года проведение на территории Псковской области публичных, спортивных, физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, культурных, выставочных, просветительских и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате.

1.1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) до 12 апреля 2020 года.

На период действия ограничительных мероприятий (карантина):

1) запретить проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях;

2) запретить посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, торгово-развлекательных центров;

3) владельцам торгово-развлекательных центров не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;

4) приостановить деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

5) запретить курение кальянов в ресторанах, барах, кафе, в иных аналогичных объектах и в общественных местах;

6) запретить доставку на дом кальянов, предоставление кальянов в аренду, оказание услуг кальянщиков на дому;

7) приостановить деятельность плавательных бассейнов, аквапарков;

8) управляющим организациям не реже двух раз в день проводить в многоквартирных домах с применением дезинфицирующих средств влажную уборку мест общего пользования, в том числе лифтовых кабин, домофонов, дверных ручек, мусоропроводов и мусоросборных камер, перил лестниц.»;

2) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Временно приостановить с 28 марта по 5 апреля 2020 года:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением:

а) обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

б) дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом и с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

в) столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания исключительно для работников организаций, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

2) работу объектов розничной торговли, за исключением:

а) аптек и аптечных пунктов с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

б) объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости, указанные в приложении к настоящему указу, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

в) дистанционных способов продажи товаров с доставкой на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

3) работу специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

4) работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина;

5) работу физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку, спортивных клубов, фитнес-клубов, фитнес-центров;

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий;

7) работу дошкольных образовательных организаций, за исключением дежурных групп дошкольных образовательных организаций, организованных для детей работников организаций, указанных в пунктах 2 - 5 указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», при условии обязательного измерения температуры тела работникам дошкольных образовательных организаций и детям, обязательного выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий;

8) проведение образовательного процесса в дистанционной форме обучения в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях;

9) посещение гражданами музеев, территорий музеев-заповедников;

10) экскурсионное обслуживание и проведение экскурсий туроператорами, турагентами, экскурсоводами, гидами-переводчиками, инструкторами-проводниками.»;

3) в пункте 1.4 слова «пункте 2» заменить словами «пунктах 2 - 5»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Председателю комитета по образованию Псковской области Седунову А.В. организовать:

1) проведение мероприятий по переносу весенних каникул в общеобразовательных организациях с 16 марта по 22 марта 2020 года;

2) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в профессиональных образовательных организациях с 16 марта 2020 года;

3) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 23 марта 2020 года;

4) в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий;

5) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в образовательных организациях высшего образования с 23 марта 2020 года;

6) организовать на период с 28 марта по 5 апреля 2020 года работу дежурных групп в:

а) дошкольных образовательных организациях для детей работников организаций, указанных в пунктах 2 - 5 указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

б) общеобразовательных организациях для присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов из числа детей работников организаций, указанных в пунктах 2 - 5 указа президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней».»;

5) в подпункте 1 пункта 8 слово «дополнительных» исключить;

6) пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2. Начальнику управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Плявинской Н.Г. совместно с председателем комитета по социальной защите Псковской области Евстигнеевой О.М., исполняющим обязанности начальника управления информационной политики администрации Псковской области Новохаткой С.Н. и с привлечением волонтеров обеспечить:

1) оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего указа;

2) доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего указа, лекарственных препаратов,

продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему указу;

3) информирование граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего указа, о необходимости соблюдения режима самоизоляции и возможности получения помощи в соответствии с настоящим пунктом;

4) для граждан, соблюдающих режим самоизоляции в соответствии с пунктом 1.2 настоящего указа, оплату услуг сотовой связи, ремонт сотовых телефонов.»;

7) дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:

«8.5. Председателю комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Смирновой Т.М. обеспечить осуществление контроля за выполнением управляющими организациями подпункта 10 пункта 1.1 настоящего указа.»;

8) пункт 12.4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) иные санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, предусмотренные государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

9) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников.