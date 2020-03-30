Вирусолог: Пик эпидемии коронавируса в России придётся на конец апреля

10:18, 30 марта 2020, ПАИ

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц, заявил доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.

«Может, немного больше. В России пандемия идёт медленно. Но, правда, в такой стране, как Италия, три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьёзно, а сейчас там значительная катастрофа», — обратил внимание анатолий Альштейн.

Он также добавил, что введённые в стране ограничительные меры помогут снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

«Я думаю, они могут повлиять положительно. Разобщение людей происходит. С точки зрения распространения заболевания это поможет приостановить распространение инфекции», — сказал он.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико отмечал, что распространение коронавируса в России пойдёт на спад в конце апреля — начале мая.

К настоящему моменту в России коронавирусом болеют 1544 человека, 11 человек умерли от инфекции, в том числе один житель Псковской области. 68 человек сумели поправиться.