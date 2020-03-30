Директор Фонда гарантий: Общепит в Псковской области гибко реагирует на новые условия работы во время коронавируса
Сфера общепита Псковской области достаточно гибко реагирует на новые обстоятельства и вынужденные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире ПАИ-live 30 марта рассказала Анастасия Иванова, директор регионального Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства.
«Псковские предприниматели отреагировали быстро и подготовили себя к дистанционной работе, сфера общепита стала работать на вынос и на доставку», - отметила Анастасия Иванова.
Более того, некоторые собственники стали сами доставлять заказы.
Анастасия Иванова отметила, что население привыкло посещать кафе и рестораны, но в нынешних реалиях и жители региона, и предприниматели должны соблюдать меры по противодействию коронавирусу, утвержденные губернатором Псковской области.