Директор Фонда гарантий: Общепит в Псковской области гибко реагирует на новые условия работы во время коронавируса

10:27, 30 марта 2020, ПАИ

Сфера общепита Псковской области достаточно гибко реагирует на новые обстоятельства и вынужденные ограничения в условиях пандемии коронавируса. Об этом в эфире ПАИ-live 30 марта рассказала Анастасия Иванова, директор регионального Фонда гарантий и поддержки развития предпринимательства.

«Псковские предприниматели отреагировали быстро и подготовили себя к дистанционной работе, сфера общепита стала работать на вынос и на доставку», - отметила Анастасия Иванова.

Более того, некоторые собственники стали сами доставлять заказы.

Анастасия Иванова отметила, что население привыкло посещать кафе и рестораны, но в нынешних реалиях и жители региона, и предприниматели должны соблюдать меры по противодействию коронавирусу, утвержденные губернатором Псковской области.