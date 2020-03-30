Пациент с подтвержденным коронавирусом умер во Владимирской области

14:14, 30 марта 2020, ПАИ

Во Владимирской области в больнице города Коврова скончался пациент с подтвержденным заражением новой коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Владимирской области

«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - подчеркнули в ведомстве, добавив, что точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома.

В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что пациенту было 48 лет. Первые случаи заражение коронавирусом выявили во Владимирской области сегодня.

По данным на 30 марта в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад.

Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице. У умершего с подтвержденным коронавирусом наблюдались тяжелые сопутствующие патологии в легких.