Еще один пациент с коронавирусом скончался с Санкт-Петербурге

14:22, 30 марта 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге скончался второй пациент с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с членами городского правительства, пишет ТАСС.

По словам Александра Беглова, вскрытие показало, что еще один человек, который ушел из жизни, был инфицирован коронавирусной инфекцией. «Итого в Санкт-Петербурге на сегодняшний день два человека, которые ушли из жизни с этим диагнозом», - добавил он.

По данным на 30 марта в Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек. О трёх новых случаях стало известно несколько часов назад.

Девятый пациент с подобным диагнозом скончался в городской больнице. У умершего с подтвержденным коронавирусом наблюдались тяжелые сопутствующие патологии в легких.