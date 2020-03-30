Приставы в Псковской области установили ящики для письменных обращений

14:33, 30 марта 2020, ПАИ

Специальные ящики установили у каждого отдела Федеральной службы судебных приставов в Псковской области для приема корреспонденции от граждан. Жители региона могут обратиться к приставам и решить свои вопросы без личного приема. О том, как происходит взаимодействие приставов и населения во время карантина, рассказал в эфире ПАИ-live руководитель регионального Управления ФССП Сергей Колесников.

«Настоятельно просим жителей региона обращаться по вопросам, связанным с деятельностью судебных приставов, по телефону (самое главное – дистанционно), либо посредством электронных сервисов, либо направляя обращения в специальные ящики для приема корреспонденции, которые установлены у каждого отдела судебных приставов», - обратился к псковичам Сергей Колесников.