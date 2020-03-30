Арестовать счета или списать деньги псковские приставы могут и на карантине

15:10, 30 марта 2020, ПАИ

Карантин и временное прекращение личного приема граждан не нарушили работу службы судебных приставов. Как рассказал в эфире ПАИ-live главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников, приставы успешно отрабатывают исполнительные производства в дистанционном режиме.

«Пристав направляет запрос, получает информацию по исполнительному производству и принимает меры. Пристав может арестовать счет и списать средства, ограничить право выезда должника или установить любые другие ограничения. Все это можно сделать дистанционным способом», - заметил руководитель управления ФССП России по Псковской области.

Жителей региона главный судебный пристав призывает решать вопросы дистанционно: по телефону, письменно при помощи специальных ящиков для корреспонденции и через электронные сервисы и приложения.