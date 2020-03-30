В Великих Луках мужчина пытался вынести из магазина семь банок морского коктейля

15:35, 30 марта 2020, ПАИ

В Великих Луках в воскресенье, 29 марта, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 23-летний молодой человек пытался вынести из магазина на улице Ботвина семь банок морского коктейля — ассорти из морепродуктов. Однако это заметили сотрудники магазина и нажали тревожную кнопку.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия, задержали нарушителя и передали его сотрудникам полиции.

А 17 марта в Новоржеве безработный местный житель обокрал столовую, его тоже задержали.