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Столовую обокрали в Новоржеве

В Новоржеве 31-летний безработный, ранее судимый местный житель подозревается в краже из столовой, находящейся на улице Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в период с 17 по 18 марта. Мужчина разбил стекло в окне, залез в столовую и похитил оттуда деньги, сигареты и алкогольные напитки. Подозреваемого в краже мужчину по «горячим следам» задержали стражи порядка. У него в ходе обыска нашли и изъяли украденное. Мужчина дал признательные показания, ведется следствие.

Ещё одна кража произошла 17 марта в Стругах Красных. 46-летний безработный, ранее судимый местный житель зашёл через незапертую дверь в квартиру 71-летнего пенсионера и украл из его куртки около 18 тысяч рублей. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже, у него была обнаружена и изъята часть похищенных денег. В настоящий момент по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

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