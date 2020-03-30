Псковичей приглашают участвовать во Всероссийском конкурсе детских рисунков по Правилам дорожного движения

16:27, 30 марта 2020, ПАИ

III Всероссийский конкурс рисунков по Правилам дорожного движения «Россияне с рождения за безопасность движения» проводится со 2 апреля по 2 мая и приурочен к международному дню семьи и дню образования службы пропаганды безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участвовать в конкурсе могут дети от 3 до 14 лет. Заявки на участие и сами рисунки надо отправить на электронный адрес: blag.fond-dtp.konkurs@yandex.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +79039476681 в рабочие дни, с 8:00 до 18:00.

Конкурс рисунков проводит благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной». Фонд назван в память девочки, которая попала в ДТП 11 апреля 1997 года и через 53 дня умерла от полученных травм.

Фонд помогает детям, пострадавшим в авариях, и воспитывает в подростках общую культуру поведения как у участников дорожного движения.

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках проекта «Хлебное место» также проходит дистанционный конкурс рисунков.