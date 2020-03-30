«Хлебный» конкурс рисунков объявил Пушкинский заповедник

09:30, 30 марта 2020, ПАИ

В государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках проекта «Хлебное место» объявлен дистанционный конкурс рисунков. К участию в нём приглашены учащиеся образовательных учреждений Пушкиногорского района и их родители. Конкурс называется «Хлебное дело». Юным художникам предлагают разузнать и нарисовать, как растили зерно и пекли хлеб при Пушкине или как это происходит в современное время. Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы музея Лидия Токарева.

Конкурсную исследовательско-художественную работу ребёнок может выполнить как самостоятельно, так и с помощью взрослых. Рисовать разрешено и красками, и карандашами, в любой, в том числе и в смешанной технике. Фотографию или электронную копию законченного рисунка с обязательной пометкой «Хлебное дело» нужно отправить в музей по электронной почте, по адресу pushkin_center@mail.ru, до конца апреля.

Авторы лучших работ в возрастных номинациях до 9, до 13 и до 18 лет получат специальные дипломы и подарки. Из наиболее интересных рисунков в музейном комплексе «Пушкинская деревня» специалисты Пушкинского заповедника планируют подготовить выставку.

Подробнее об условиях конкурса можно узнать на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».

Проект «Хлебное место» был признан победителем на IV всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сёл». Его идея «выросла» из пушкинской строки про «овины дымные и мельницы крылаты», а ещё из знакомства с историей мельничного дела в Опочецком уезде Псковской губернии — на той территории, где сейчас располагается Пушкинский заповедник. Здесь по данным статистического комитета министерства внутренних дел Российской империи в 1885 году функционировала 21 мельница – намного больше, чем в соседних землях.

В ходе работы над проектом музейщики уже провели ряд экспедиций по «хлебному пути», сейчас готовят к выходу в свет сборник статей, написанных по итогам экспедиционных и архивных изысканий, разрабатывают новые мастер-классы и многое другое.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» не в первый раз становится победителем конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». В 2014 году жюри высоко оценило и поддержало проект пушкиногорских музейщиков «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса». Всего же за это время главный организатор и исполнитель «Культурной мозаики…» - благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий».