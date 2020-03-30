Владимир Путин поручил пополнить резерв аппаратов ИВЛ в России

17:20, 30 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин потребовал пополнить резерв аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в стране в связи с пандемией коронавируса. Такое поручение он озвучил 30 марта в ходе совещания с полномочными представителями в федеральных округах.

Глава государства подчеркнул, что необходимо пополнять имеющийся в России резерв по аппаратам ИВЛ. «И, конечно, дополнительно потребуются люди, которые могут работать с такими установками, имеют необходимую квалификацию», - заметил президент.

За последние сутки в России выявлены 302 новых случая заболевания коронавируса, общее число заразившихся по стране достигло 1 тысячи 836 человек, скончались 12 пациентов. В Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек, еще 1 скончался. По словам руководителя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, каждая реанимационная койка в Псковской области обеспечена аппаратом ИВЛ.