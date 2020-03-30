Президент призвал людей старшего поколения оставаться дома

17:56, 30 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин призвал людей старшего возраста находиться дома в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул важность проявления максимальной заботы о них в связи с коронавирусом, пишет ТАСС.

На совещании с полпредами в федеральных округах Владимир Путин отметил необходимость разъяснительной работы, касающейся людей старшего поколения, которые находятся в группе риска из-за коронавируса: «Нужно донести до всех: и до самих граждан этой возрастной группы, и до их родственников, что тем, кому больше 65 лет, сейчас лучше и безопаснее находиться дома. Им нужно прямо сказать: если вы хотите сохранить свое здоровье и свою жизнь - вы должны оставаться дома. Мы думаем о вас. Подумайте, пожалуйста, и вы о себе».

«Проявите максимальную заботу о своих мамах и папах известного возраста, о своих бабушках и дедушках. Они всегда нуждаются в нашей поддержке, помощи, душевной теплоте и внимании, но сейчас – особенно», - сказал Владимир Путин.

Президент также отметил, что необходимо оказать старшему поколению граждан «поддержку, медицинскую помощь и контроль состояния здоровья, доставку продуктов, лекарств и других необходимых вещей». «У них должна быть обязательно возможность оперативно обратиться за помощью, рассказать о своих проблемах. Уважаемые коллеги, прошу вас вместе с главами регионов лично контролировать эту работу. Это очень важно», - обратился Владимир Путин к полпредам. Такую деятельность, по его словам, уже ведут социальные службы и волонтеры. "И им отдельно огромное за это спасибо», - сказал Владимир Путин.

По состоянию на 30 марта, в России диагностированы 1 тысяча 836 случаев заболевания коронавирусом, из них 302 – за последние сутки. 11 пациентов скончались. В Псковской области коронавирусной инфекцией заразились уже 8 человек, еще 1 скончался.