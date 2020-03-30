Режим самоизоляции для жителей Новгородской области вводится с 31 марта
Режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса начнет действовать для всех жителей Новгородский области с 31 марта по 5 апреля, пишет ТАСС.
Исключение введут для тех граждан, кто работает на предприятиях непрерывного цикла, кому нужна медицинская помощь и кто должен пойти в магазин за товарами первой необходимости. Вынос мусора или выгул домашних животных разрешен в пределах 100 м от места проживания.
Работодателей в Новгородской области обязали выдать своим сотрудникам справку, в которой поясняется, что они находятся в режиме постоянной работы.
Кроме этого, вводится социальная дистанция равная 1,5 м, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в Новгородской области зафиксированы три подтвержденных случая коронавируса. В Псковской области заразились коронавирусом девять человек, включая один летальный случай в Пскове.