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Общество

Режим самоизоляции для жителей Новгородской области вводится с 31 марта

Режим самоизоляции в условиях распространения коронавируса начнет действовать для всех жителей Новгородский области с 31 марта по 5 апреля, пишет ТАСС.

Исключение введут для тех граждан, кто работает на предприятиях непрерывного цикла, кому нужна медицинская помощь и кто должен пойти в магазин за товарами первой необходимости. Вынос мусора или выгул домашних животных разрешен в пределах 100 м от места проживания.

Работодателей в Новгородской области обязали выдать своим сотрудникам справку, в которой поясняется, что они находятся в режиме постоянной работы.

Кроме этого, вводится социальная дистанция равная 1,5 м, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в Новгородской области зафиксированы три подтвержденных случая коронавируса. В Псковской области заразились коронавирусом девять человек, включая один летальный случай в Пскове.

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