100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область

23:25, 30 марта 2020, ПАИ

100 тысяч одноразовых масок индивидуальной защиты дополнительно поступят в Псковскую область на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании со своими заместителями по факту распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Помимо этого, 30 тысяч сертифицированных медицинских масок поступят в аптеки Пскова в ближайшие дни, еще 30 тысяч средств индивидуальной защиты получат 19 районных подразделений госпредприятия «Фармация». Михаил Ведерников подчеркнул, что администрация Псковской области будет координировать работу по бесперебойной доставке и распределению медицинских масок.

Губернатор добавил, что по линии Минпромторга регион уже получил свыше 270 тысяч масок. Часть из них раздали населению волонтеры, а часть направили в структуры и ведомства, которые борются с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.