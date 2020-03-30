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Общество

100 тысяч защитных масок дополнительно поступят в Псковскую область

Фото Дарьи Хватковой

100 тысяч одноразовых масок индивидуальной защиты дополнительно поступят в Псковскую область на следующей неделе. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании со своими заместителями по факту распространения коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Помимо этого, 30 тысяч сертифицированных медицинских масок поступят в аптеки Пскова в ближайшие дни, еще 30 тысяч средств индивидуальной защиты получат 19 районных подразделений госпредприятия «Фармация». Михаил Ведерников подчеркнул, что администрация Псковской области будет координировать работу по бесперебойной доставке и распределению медицинских масок.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор добавил, что по линии Минпромторга регион уже получил свыше 270 тысяч масок. Часть из них раздали населению волонтеры, а часть направили в структуры и ведомства, которые борются с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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