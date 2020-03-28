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Общество

Добровольцы раздают одноразовые защитные маски у торговых центров в Пскове

Фото Сергея Герасимова

Волонтеры с символикой «Добровольцы Псковской области» приступили к раздаче одноразовых масок индивидуальной защиты в Пскове в рамках акции #Мывместе 28 марта, передает корреспондент Псковского агентств информации.

Фото Сергея Герасимова

28-29 марта с 13:00 все желающие могут получит маски у гипермаркетов «Лента» (Рижский проспект, 96б), «Магнит семейный» (улица Труда, 37а) и «Империал»/«ПИК» (улица Юбилейная, 68), торгово-развлекательных центров Fjord Plaza (улица Завеличенская, 23) и «Акваполис» (улица Кузбасской дивизии, 19). С 30 марта макси будут выдавать с 11:00 до завершения акции.

Фото Сергея Герасимова

«Несмотря на карантинные меры, местами наибольшего скопления людей остаются торговые центры и продуктовые магазины, – отметили организаторы акции. – Пока посещение торговых центров не запрещено, целесообразно обеспечить масками тех, кто идет в места наибольшего скопления людей, чтобы снизить риск распространения вируса и наглядно напомнить людям о необходимости индивидуальной защиты».

Фото Сергея Герасимова

Аналогичная акция 28 марта пройдет в Печорах с 15:00 у жилого дома № 1 на площади Победы и у здания ООО «Евро-Керамика» (улица Заводская, 1). В последующие дни – с 11:00.

Фото Сергея Герасимова

С 30 марта в 11:00 акция стартует в Великих Луках в наиболее проходимых местах города. Так, великолучане смогут получить маски у ДК Ленина (улица Малышева, 13), у пересечения улиц с площадью Ленина, у остановок общественного транспорта возле драмтеатра и площади Рокоссовского, вблизи аптек (улица Некрасова, 4; проспект Ленина, 43/26).

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