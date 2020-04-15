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Общество

Михаил Ведерников рассказал вице-премьеру Виктории Абрамченко о готовности Псковской области к пожароопасному сезону

На повестке обсуждалась готовность регионов к пожароопасному сезону в лесах. Фото: пресс-служба администрации области.

Губернатор Михаил Ведерников во вторник, 14 апреля, принял участие в селекторном совещании заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на повестке обсуждалась готовность регионов к пожароопасному сезону в лесах.

Участники совещания провели анализ пожароопасной обстановки, которая сложилась в разных субъектах России, обсудили необходимые меры профилактики. Особое внимание уделили обновлению материально-технической базы учреждений, которые тушат лесные пожары.

На 13 апреля в области зафиксировано 18 лесных пожаров, которые были потушены в течение суток. Так, первый лесной пожар произошел 25 марта. В этом году в регионе количество лесных пожаров на землях лесного фонда сократилось почти в два раза – за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 33 пожара. Уменьшились и площади пожаров с 19 гектаров в прошлом году до 13,5 гектаров в этом.

С 28 марта в Псковской области установлен особый противопожарный режим: утвержден и согласован сводный план тушения лесных пожаров и планы тушения в каждом из лесничеств, продлили сроки соглашений на 2020 год об обмене информацией о лесопожарной обстановке с соседними субъектами, силы и средства МЧС готовы к началу пожароопасного периода. А псковичам запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

В этом году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» планируется закупить 18 единиц лесопожарной техники и лесохозяйственное оборудование.

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