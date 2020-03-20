Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода

12:36, 20 марта 2020, ПАИ

Силы и средства МЧС готовы к началу пожароопасного периода в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в расчет будет вводиться резервная техника, также будут поднимать резервные пожарные расчеты.

Владимир Якунин отметил, что снежного покрова минувшей зимой практически не было, почва сухая, что может стать негативным фактором быстрого распространения огня. В то же время он выразил надежду, что профессиональная слаженная работа пожарных и привлекаемых ведомств даст свои положительные результаты в борьбе с пожарами.

В регионе в настоящее стартовала операция «Антипал», которая завершится 31 мая. В ходе операции пройдет разъяснительная работа с гражданами, запланироано распространение информационных профилактических листовок, памяток, а также публикации в СМИ.