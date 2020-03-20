0
14:23
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
13:29
Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте
12:36
Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода
11:58
Чистоту псковских автобусов проверила комиссия комитета по транспорту Псковской области
11:51
Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию
11:12
Мебельный центр «12 стульев»: Красота, качество и фабричные цены
10:59
Пресс-конференция с руководителем комитета по образованию Псковской области (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Еще новости
Общество

Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода

Фото: Дарья Хваткова

Силы и средства МЧС готовы к началу пожароопасного периода в Псковской области. Об этом на пресс-конференции 20 марта сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в расчет будет вводиться резервная техника, также будут поднимать резервные пожарные расчеты.

Владимир Якунин отметил, что снежного покрова минувшей зимой практически не было, почва сухая, что может стать негативным фактором быстрого распространения огня. В то же время он выразил надежду, что профессиональная слаженная работа пожарных и привлекаемых ведомств даст свои положительные результаты в борьбе с пожарами.

В регионе в настоящее стартовала операция «Антипал», которая завершится 31 мая. В ходе операции пройдет разъяснительная работа с гражданами, запланироано распространение информационных профилактических листовок, памяток, а также публикации в СМИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
20 марта 2020
Женщина больше 40 лет разыскивает родных из Пскова
Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте
20 марта 2020
Полезную информацию о голосовании по поправкам в Конституцию можно получить на специальном сайте
Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода
20 марта 2020
Силы и средства МЧС Псковской области готовы к началу пожароопасного периода
Чистоту псковских автобусов проверила комиссия комитета по транспорту Псковской области
20 марта 2020
Чистоту псковских автобусов проверила комиссия комитета по транспорту Псковской области
Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию
20 марта 2020
Олег Мыслевич: Никто не должен оставаться равнодушным к голосованию по поправкам в Конституцию
Пресс-конференция с руководителем комитета по образованию Псковской области (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
20 марта 2020
Пресс-конференция с руководителем комитета по образованию Псковской области (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Круглосуточный оперативный информационный центр создан в Псковской области
20 марта 2020
Круглосуточный оперативный информационный центр создан в Псковской области
Свидания запретили в колониях и СИЗО Псковской области из-за коронавируса
20 марта 2020
Свидания запретили в колониях и СИЗО Псковской области из-за коронавируса

Идет загрузка...