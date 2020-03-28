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Общество

Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 28 марта

Фото ГУ МЧС России по Псковской области

Особый противопожарный режим введут в Псковской области с 28 марта. Соответствующее постановление администрации региона опубликовано на сайте нормативно-правовых актов области.

На период действия особого противопожарного режима введены запреты на посещение гражданами лесов, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских округов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, предприятий, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах.

В рамках постановления специалисты организуют патрулирование населенных пунктов и прилегающих территорий патрульными и патрульно-маневренными группами для обнаружения и тушения палов сухой растительности.

Особый противопожарный режим в регионе будет действовать до издания постановления об его отмене.

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