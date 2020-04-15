Виктор Мусатов: Из 150 лесозаготовителей нарекания есть только к десяти

15:42, 14 апреля 2020, ПАИ

Из 150 лесозаготовителей, работающих в Псковской области, большие нарекания есть только к десяти. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире ПАИ-live 14 апреля.

«Лесозаготовители в эту зиму столкнулись не с самой стабильной финансовой ситуацией, – отметил Виктор Мусатов. – Им тоже непросто. У нас много участков, где заготовка только зимняя, а в теплую погоду на эти делянки просто не проехать».

Виктор Мусатов пояснил, что комитет предъявляет одинаковые требования по лесовосстановлению ко всем заготовителям. В 2021 году в Псковской области высадят лес на площади около 2600 гектаров.

Сообщать о лесных пожарах и незаконной вырубке леса можно по телефонам: 8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00.