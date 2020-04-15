0
00:39
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
23:39
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
22:53
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
22:11
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
21:38
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
20:17
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
19:58
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Еще новости
Общество

Виктор Мусатов: Из 150 лесозаготовителей нарекания есть только к десяти

Фото Андрея Степанова

Из 150 лесозаготовителей, работающих в Псковской области, большие нарекания есть только к десяти. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов в эфире ПАИ-live 14 апреля.

«Лесозаготовители в эту зиму столкнулись не с самой стабильной финансовой ситуацией, – отметил Виктор Мусатов. – Им тоже непросто. У нас много участков, где заготовка только зимняя, а в теплую погоду на эти делянки просто не проехать».

Виктор Мусатов пояснил, что комитет предъявляет одинаковые требования по лесовосстановлению ко всем заготовителям. В 2021 году в Псковской области высадят лес на площади около 2600 гектаров. 

Сообщать о лесных пожарах и незаконной вырубке леса можно по телефонам: 8 800 100 14 84, 8 800 100 94 00. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
15 апреля 2020
Михаил Ведерников принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (ВИДЕО)
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
14 апреля 2020
Михаил Ведерников: Убытки от коронавируса для Псковской области могут составить 7 миллиардов рублей
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
14 апреля 2020
Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
14 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Дезинфекция улиц началась в Кунье
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома
14 апреля 2020
Виктор Степанов призвал порховичей оставаться дома 1
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
14 апреля 2020
Михаил Ведерников обсудит ситуацию с коронавирусом в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
14 апреля 2020
Эскизы нагрудных знаков заслуженным медикам и деятелям искусств обсудили в Пскове
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14 апреля 2020
Вечерний час пик на остановках города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...