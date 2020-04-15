В 2021 году в Псковской области восстановят 2600 гектаров леса

15:39, 14 апреля 2020, ПАИ

В следующем году в Псковской области посадят около 2600 гектаров леса. В эфире ПАИ-live 14 апреля председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов рассказал, как проходит восстановление леса в регионе.

Псковская область занимает 18-е место по площади искусственного лесовосстановления. По мнению эксперта, это достойный показатель. Однако площадь вырубленных лесов до сих пор сильно превышает восстановленные. Баланса комитет по природным ресурсам и экологии планирует добиться к 2024 году.

«Не хочется, чтобы лесовосстановление превращалось просто в ритуал: потыкали саженцы и ушли, а выросло или не выросло – всё равно», - заметил Виктор Мусатов. Население видит, что в лес приезжают лесозаготовители и высаживают деревья, но потом не видят результата. Комитет активно работает, чтобы каждый лесозаготовитель делал проекты освоения новых лесов с площадью лесовосстановления и рубки.