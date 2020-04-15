Отменены дополнительные рейсы из Пскова в Орлецы
Отменены дополнительные пригородные автобусные рейсы из Пскова на кладбище в Орлецах, сообщили Псковскому агентству информации в «Псковпассажиравтотрансе».
Дополнительные автобусы по маршруту площадь Ленина - Орлецы отменены 18, 19 и 28 апреля в связи с запретом на посещение кладбищ из-за распространения коронавирусной инфекции.
Дополнительные автобусы в Орлецы были запущены с 11 апреля. Также «Псковпассажиравтотранс» изменил расписание нескольких пригородных рейсов.