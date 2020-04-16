Более 30 мероприятий перенёс проектный офис «Команды 2018» из-за коронавируса
Более 30 запланированных на март и апрель мероприятий перенёс проектный офис «Команды 2018» из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила руководитель проектного офиса Дарья Яковлева в эфире ПАИ-live 16 апреля.
Она рассказала, что если организация реализует грант, то грантодатель идет на открытость. «Сейчас разрешено делать дополнительный договор, можно сдвинуть контрольные точки, подвинуть сроки, они открыты к переговорам, они смотрят, можно ли адаптировать под режим онлайн», – пояснила Дарья Яковлева.
«Сейчас есть определенные ограничения, и стресс у людей увеличивается. Важно помочь адаптироваться с помощью вебинаров и мастер-классов», – добавила она.
Дарья Яковлева рассказала, что коротает карантин на балконе и использует время на самоизоляции с пользой.