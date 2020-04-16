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Общество

Руководитель проектного офиса «Команды 2018» коротает карантин на балконе

Дарья Яковлева

Руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева коротает карантин на балконе и использует время на самоизоляции с пользой, работая удалённо. Об этом она сообщила в эфире ПАИ-live 16 апреля. 

«Собаки у меня нет, поэтому время от времени прогуливаюсь по балкону. А дома, кстати, работается даже продуктивнее. К тому же работы на дистанционке не становится меньше, проверено на себе», - рассказала Дарья.

По её словам, в дни самоизоляции ей не хватает физической активности, но это удаётся компенсировать с помощью онлайн-тренировок три раза в неделю.

Дарья Яковлева отметила, что интенсивность обмена информацией на удаленке стала выше. Это очень заметно стало во время проведения онлайн-школ для НКО. Кроме того, удаленная работа стимулирует к овладению новыми технологиями. «Я стала использовать в работе Битрикс24, хотя раньше не понимала удобства этой системы», - отметила  она.

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