Руководитель проектного офиса «Команды 2018» коротает карантин на балконе

15:41, 16 апреля 2020, ПАИ

Руководитель проектного офиса «Команды 2018» Дарья Яковлева коротает карантин на балконе и использует время на самоизоляции с пользой, работая удалённо. Об этом она сообщила в эфире ПАИ-live 16 апреля.

«Собаки у меня нет, поэтому время от времени прогуливаюсь по балкону. А дома, кстати, работается даже продуктивнее. К тому же работы на дистанционке не становится меньше, проверено на себе», - рассказала Дарья.

По её словам, в дни самоизоляции ей не хватает физической активности, но это удаётся компенсировать с помощью онлайн-тренировок три раза в неделю.

Дарья Яковлева отметила, что интенсивность обмена информацией на удаленке стала выше. Это очень заметно стало во время проведения онлайн-школ для НКО. Кроме того, удаленная работа стимулирует к овладению новыми технологиями. «Я стала использовать в работе Битрикс24, хотя раньше не понимала удобства этой системы», - отметила она.