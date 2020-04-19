Михаил Ведерников: Сегодня мы встречаем Пасху в исключительных обстоятельствах

15:20, 19 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Пасхи. Свое видеообращение он опубликовал в социальной сети Instagram.

«Непростые времена принесли с собой перемены, которые требуют от каждого из нас ответственности, особенно внимательного отношения к себе и своим близким, терпения и послушания. Сегодня все мы встречаем праздник в непривычных, даже исключительных обстоятельствах. Это вынужденный шаг, который помогает нам обезопасить не только себя, но и своих близких. Это решение, которое продиктовано заботой и необходимостью», - сказал Михаил Ведерников и призвал всех отнестись к этому как к новому испытанию, которое надо пройти всем вместе.

Глава региона пожелал псковичам физических и душевных сил на созидательный труд во благо семьи, Псковской области и Родины.

«Успехов в добрых делах! Христос Воскрес!» - завершил поздравление губернатор.

Ранее президент Владимир Путин и митрополит Тихон также поздравили православных людей с праздником Пасхи.