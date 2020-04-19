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Общество

Президент Владимир Путин поздравил россиян с праздником Пасхи: Все будет хорошо с Божьей помощью!

Президент Владимир Путин поздравил жителей России с праздником Светлой Пасхи. Поздравительное видеообращение президента опубликовано на сайте  Кремля.

«Дорогие друзья! От души поздравляю всех православных христиан со светлым Христовым Воскресением, с великим праздником Святой Пасхи. Знаю, что к этим поздравлениям присоединяются представители всех наших религиозных конфессий. В этом году праздник проходит в условиях вынужденных ограничений. Они необходимы для борьбы с болезнью, известной уже во всем мире – коронавирусной инфекцией», - сказал Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в стране для решения возникающих проблем все есть: здоровая и сильная экономика, научный потенциал, необходимая материальная и высокопрофессиональная база в сфере здравоохранения. Анализируется опыт других стран, наша страна активно взаимодействует с зарубежными друзьями и коллегами, работая на опережение.

«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится под полным контролем. Все наше общество теперь объединяет общая угроза. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто по зову сердца протягивает руку помощи ближним, тем, кто в ней сегодня нуждается, сказать спасибо всем вам. Никаких сомнений, мы достойно пройдем через посланные нам испытания», - подчеркнул Владимир Путин.

Президент отметил, что сегодняшний радостный праздник поддержит каждого человека, укрепит надежду и веру. Потому что праздник Пасхи – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее.  

«У нас в народе говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай». Мы так и делаем. Но в этот светлый праздник Воскресения Христова все-таки так и хочется сказать: все будет хорошо с Божьей помощью! С праздником вас, будьте счастливы и здоровы!» - завершил поздравление глава государства.

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