Митрополит Тихон поздравил псковичей с праздником Пасхи и поблагодарил за послушание

13:33, 19 апреля 2020, ПАИ

«Поздравляю всех вас, православных христиан Псковской земли, с нашим праздником праздников – Светлым Христовым Воскресением. Господь Иисус Христос непостижимым образом ведет нас ко спасению через испытания нашего с вами времени. В нынешний день Пасхи многие из вас не присутствуют в храме. Поэтому в первую очередь обращаюсь именно к вам, прихожанам наших храмов. Ваш подвиг святого послушания Церкви христовой, ваше смирение, жертвенность тем более драгоценны, потому что одна мысль и одно чувство примиряет вас с тем, что вы не можете в самые дорогие для христианского сердца дни прийти в храм Божий. Эта мысль – святая забота о людях», - обратился к верующим митрополит Тихон.

Он заметил, что и священникам тяжело служить без поддержки прихожан.

«Сегодня нам всем тяжело, впереди еще большее испытание. Все силы направлены на победу над моровой язвой, будем молиться, чтобы приблизить эту победу», - подчеркнул митрополит Псковский и Порховский.

Патриарх Кирилл также поздравил верующих с Пасхой и пожелал, чтобы болезнь не унесла новые человеческие жизни.