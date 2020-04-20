Псковичи смогут выписать издания на «Почте России» со скидкой до 40 %

12:07, 20 апреля 2020, ПАИ

С 20 апреля при оформлении подписки через «Почту России» клиенты получат скидку до 40 % на печатную прессу. В течение 10 дней по специальной цене на второе полугодие 2020 года можно выписать более 1700 изданий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте «Почты России» podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным значком.

Клиенты «Почты России» могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.

Кроме того, «Почта России» продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне любой может подарить участникам и ветеранам войны подписку на их любимые журналы и газеты. Присоединиться к акции можно на сайте. Подарить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы можно и подопечным домов престарелых во всех 85 регионах России.