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Общество

Строить частные дома на месте аварийного жилья могут разрешить в малых городах России

Земельные участки под строительство частных домов на месте расселенного аварийного жилья планируют выдавать льготным категориям граждан. Как пишет ТАСС, такое предложение будет касаться населенных пунктов численностью до 30 тысяч человек.

В Фонде содействия реформированию ЖКХ сообщили, что законопроект, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предлагает установить возможность бесплатно предоставлять земельные участки под расселенными аварийными МКД гражданам льготных категорий для индивидуального жилищного строительства.

Сейчас для получения финансовой поддержки Фонд ЖКХ должен предоставлять земли под расселенными аварийными домами для строительства жилья за бюджетные средства или соцобъектов, т.е. объектов здравоохранения, образования, спорта, парков и скверов.

«Бесплатное предоставление участков для индивидуального жилищного строительства с целью оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан в целом соответствует указанному подходу к использованию освобождаемой территории», - считают в Фонде ЖКХ.

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