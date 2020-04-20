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Общество

Мишустин: новые меры поддержки граждан и экономики должны заработать максимально быстро

Максимально оперативно должна быть внедрена нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», - отметил он.

В ближайшие дни Михаил Мишустин планирует обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи больным с коронавирусом. По его словам, ряд регионов до сих пор не освоили средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 20 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 58 человек. 

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