Мишустин: новые меры поддержки граждан и экономики должны заработать максимально быстро

13:24, 20 апреля 2020, ПАИ

Максимально оперативно должна быть внедрена нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией COVID-19. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 апреля.

«Прошу максимально оперативно завершить подготовку необходимой нормативно-правовой базы, чтобы новые нормы заработали в интересах граждан и экономики как можно быстрее, усилили эффект от ранее принятых мер», - отметил он.

В ближайшие дни Михаил Мишустин планирует обсудить с губернаторами готовность регионов к оказанию помощи больным с коронавирусом. По его словам, ряд регионов до сих пор не освоили средства из первого транша, направленного для борьбы с коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 20 апреля в Псковской области коронавирус подтвержден у 58 человек.