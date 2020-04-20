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Общество

Победительница конкурса ПАИ: Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в непростое время

«Недельный запас корма для нашего лабрадора - отличное подспорье в нынешнее непростое время», - рассказала псковичка Жанна, победительница конкурса Псковского агентства информации.

Конкурс забавных видео с животными, главный приз в котором - запас корма от магазина аквариумистики и зоотоваров «Природа»,  проходит в соцсети «ВКонтакте».  Правила участия несложные: нужно быть подписанным на страницу Псковского агентства информации; сделать репост этого поста к себе на страницу и выложить видео с питомцем в комментариях к записи.

Псковичка отметила, что её лабрадор Максим - не совсем обычная собака. «У него с детства повреждён мозг - отмерла та часть, которая отвечает за координацию в пространстве. Максим появился у нас случайно: я шла с работы поздним вечером в октябре и под кустом обнаружила маленького полугодовалого щенка. Конечно, забрала домой. Как потом выяснилось, скорее всего, его и выкинули, потому что он не совсем обычный. А я не смогла пройти мимо: это как больного ребёнка выкинуть на улицу. Зато наш пёс очень умный, знает много команд и любит дурачиться с моим сыном. Они друг дружку понимают практически без слов. А когда пса трогают за нос, он забавно чихает, вот такое видео я и отправила на конкурс», - рассказала Жанна.

По её словам, выигрыш в конкурсе случился как нельзя кстати. «Помимо прочего, пёс у нас аллергик: сухой корм ему не подходит. Ситуация сейчас непростая: я тружусь в кафе, зарплаты урезаны, потому что работаем только с доставкой, и этот сертификат нам очень пригодится. К тому же у нас есть ещё и кот по имени Марсик, ему 12 лет», - добавила Жанна.

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