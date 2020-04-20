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Общество

Островское сельхозпредприятие незаконно сократило размер отпуска работнику-инвалиду

В Островском районе сельхозпредприятие ООО «Нефедовское» незаконно сократило размер отпуска работнику-инвалиду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Островской межрайонной прокуратуры.

Выяснилось, что при заключении трудового договора с работником, являющимся инвалидом 3 группы, и предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска работодателем допущены нарушения требований трудового законодательства и законодательства о социальной защите инвалидов. Статьей 23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам гарантировано предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 30 календарных дней. Однако трудовым договором инвалиду предусмотрено предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней.

Кроме того, в нарушение требований ст. 57 Трудового кодекса РФ трудовой договор, заключенный с инвалидом, не содержит положений об обязательном страховании работника.

По данному факту заместитель межрайонного прокурора внес представление, при рассмотрении которого работодатель подписал дополнительное соглашение к трудовому договору.

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