Олег Брячак: Дистанционное образование — это мучение

17:15, 20 апреля 2020, ПАИ

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак считает, что вынужденное дистанционное образование, на которое из-за коронавируса отправились школьники и студенты, — это самообразование и «мучение для всех — для детей, родителей и учителей». Об этом депутат заявил в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля.

Олег Брячак сказал, что подготовит официальный депутатский запрос на имя губернатора Псковской области или руководителя комитета по образованию в регионе для того, чтобы завершить этот учебный год с 1 мая, а новый начать с 1 августа. По мнению депутата, это «будет правильно и эффективно».

«То, что сейчас происходит, — это ненормально», - считает Олег Брячак.