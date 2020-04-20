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Политика

«Справедливая Россия» предложила выплачивать многодетным семьям 300 тысяч рублей вместо земельного участка

Справедливая Россия» направила в облсобрание законопроект о начислении многодетным семьям денег вместо земельного участка. Фото: Дарья Хваткова.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак в эфире проекта ПАИ-live 20 апреля рассказал о деятельности партии в регионе и о законопроектах, которые были одобрены и стали действовать в области.

«Мы вместе с однопартийцами создаем законопроекты, которые будут полезны для граждан. Например, предложили многодетным семьям, которые стоят на очереди на земельные участки, выплачивать по 300 тысяч рублей вместо участка.  Этот законопроект нашел единогласную поддержку среди депутатов гордумы», - рассказал Олег Брячак.

По словам гостя эфира, законопроект находится в Псковском областном Собрании  депутатов и в конце месяца будет представлен на сессии.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» выразил надежду, что коллеги из Псковского областного Собрания поддержат этот законопроект и многие семьи в области получат реальную поддержку. Всего партия вносила около 70 законопроектов в Псковское областное Собрание, и некоторые из них даже действуют на территории региона – например, обязательное ношение фликеров, запрет о продаже энергетических напитков детям и другие.

Также руководитель фракции отметил, что в период пандемии сведена к минимуму политическая активность.

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