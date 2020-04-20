Бесплатное тестирование на коронавирус делает «Яндекс»

18:12, 20 апреля 2020, ПАИ

Бесплатное тестирование на дому на коронавирус сделал «Яндекс». Провериться смогут россияне всех возрастов благодаря социальному проекту «Помощь рядом», сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что тестирование будет платным, однако на странице проекта «Помощь рядом» есть форма, с помощью которой можно пожертвовать в благотворительный фонд для оплаты тестирования тому, кто не может себе этого позволить.

Тестирование доступно для жителей Москвы и ближайшего Подмосковья. В дальнейшем оно станет доступно и для жителей других регионов. На данный момент собранных средств достаточно для оплаты тестирований на ближайшее время с учетом сложившегося спроса.

Для того чтобы сдать анализ на коронавирус, нужно оставить заявку на сайте проекта «Помощь рядом». После подтверждения по указанному адресу на машине проекта приезжает медицинский работник и берет мазок из носа или рта, упаковывая пробы. Их потом отвозят в лабораторию. На данный момент в стране более 700 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.