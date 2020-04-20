В России более 700 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

17:58, 20 апреля 2020, ПАИ

Более 700 российских пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на телеканале «Россия 24».

В России работает специальный федеральный консультативный центр, в котором ставятся на учет все тяжелые больные. Около 700 инфицированных коронавирусом людей в России находятся в реанимации.

Регионы также получают консультативную помощь в федеральном центре. О том, что все курсы лечения псковских пациентов с коронавирусом согласуются с федеральным центром, заявил губернатор Псковской области при ответе на вопрос, почему не все пациенты выживают на ИВЛ.