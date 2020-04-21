Первые деревья Сада памяти высадили в Гдове
В Гдове представители Молодежного центра района заложили Сад памяти. Фотографии с высадки деревьев опубликовала газета «Гдовская заря» в соцсети «ВКонтакте».
12 молоденьких лип высадили в Гдове вдоль центральной улицы Карла Маркса.
Посадку деревьев к 75-летию Победы уже начали в Пушкинских Горах.
Международная акция «Сад памяти» проходит на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья с 18 марта по 22 июня. Всего участники акции планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.
В международной акции «Сад памяти» участвуют известные музыканты, актеры и общественные деятели.