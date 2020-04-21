0
17:54
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
17:37
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
17:05
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
17:02
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
15:54
Псковский спорт стойко держится на карантине
15:45
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
15:19
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
Еще новости
Общество

Первые деревья Сада памяти высадили в Гдове

27 миллионов деревьев в разных странах посадят в рамках акции "Сад памяти". Фото: "Гдовская заря".

В Гдове представители Молодежного центра района заложили Сад памяти. Фотографии с высадки деревьев опубликовала газета «Гдовская заря» в соцсети «ВКонтакте».

12 молоденьких лип высадили в Гдове вдоль центральной улицы Карла Маркса.

Первые деревья в Гдове высадили на улице Карла Маркса. Фото: "Гдовская заря".

Посадку деревьев к 75-летию Победы уже начали в Пушкинских Горах.

Международная акция «Сад памяти» проходит на территории России, стран СНГ и дальнего зарубежья с 18 марта по 22 июня. Всего участники акции планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

В международной акции «Сад памяти» участвуют известные музыканты, актеры и общественные деятели.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату Первые деревья Сада памяти высадили в Гдове Посвященный 75-летию Победы видеомарафон «Читать, знать, помнить!» стартовал в Пскове Андрей Турчак: Пандемия коронавируса не превратит 9 Мая в обычный день Фотоальбом памяти: в Псковской области проходит акция «Медаль памяти» Псковичка попросила губернатора установить статус труженика тыла пенсионерке из Новосокольников ФОТОФАКТ: В деревне Полибино Великолукского района обустроили братское захоронение Вера Емельянова рассказала о праздновании Дня Победы и мерах поддержки псковичей в период пандемии коронавируса Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Вены В Псковской области начались выплаты ветеранам
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
21 апреля 2020
В очереди на выходе из железнодорожного вокзала в Пскове пассажиры не соблюдают дистанцию
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
21 апреля 2020
Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
21 апреля 2020
Самолеты из Пскова в Калининград и Анапу запустят после карантина
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
21 апреля 2020
Утверждены эскизы нагрудных знаков региональных наград Псковской области
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
21 апреля 2020
На конкурс логотипа для фестиваля «День скобаря» в Пскове поступили первые проекты
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
21 апреля 2020
Почти 4 тысячи звонков поступило на горячую линию по коронавирусу в Псковской области
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
21 апреля 2020
На воинских захоронениях в Себежском районе устанавливают памятники советскому солдату
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер
21 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео проверки печорского завода «Евро-Керамика» на соблюдение карантинных мер 2

Идет загрузка...