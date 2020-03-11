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Общество

К акции «Сад памяти» в честь 75-летия Великой Победы присоединились Алексей Немов, Олег Газманов и Дмитрий Губерниев

Фото: РИА Новости

В международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы, участвуют известные музыканты, актеры и общественные деятели. В России и СНГ будет высажено 27 млн деревьев в память о каждом, кто погиб во время войны, рассказали в пресс-центре РИА Новости авторы проекта.

Старт акции будет дан 18 марта. Участие примут не менее 2,5-3 млн человек, среди которых Николай Расторгуев, Василий Лановой, Ариадна Рокоссовская, Дмитрий Губерниев, Олег Газманова, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий, Алексей Немов и многие другие.

Первые «Сады памяти» появятся в Севастополе, Феодосии, Керчи, Грозном, Новороссийске, Владикавказе, Моздоке уже 18 марта. Далее акцию поддержат в других регионах, особое внимание уделят городам-героям, городам воинской славы. 25 тысяч волонтеров уже готовы помогать в организации акции.

Фото: РИА Новости

В каждом населенном пункте страны будет организован свой «Сад памяти». Руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова добавила, что сад памяти станет местом, где можно будет передать историю своей семьи детям и внукам и чтить павших родственников.

Заместитель министра природных ресурсов Елена Панова добавила, что для акции было подготовлено порядка 10 тысяч точек, более 50% объема саженцев будет обеспечено силами региональных лесных ведомств в рамках нацпроекта «Экология».

«27 миллионов деревьев планируем высадить до 22 июня. Есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов, это, конечно для нас очень большая цифра, но будем стремиться к ней», - добавила Елена Панова.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции садпамяти2020.рф, где можно выбрать регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. При регистрации можно указать, кому вы посвящаете дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии. 

Псковская область присоединится к проекту. Уже составлен перечень улиц и скеверов в населенных пунктах, где пройдет посадка деревьев. 

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