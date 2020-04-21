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Общество

Рекомендации по работе салонов красоты в период пандемии дал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор рассказал, какие правила нужно соблюдать салонам красоты и парикмахерским при работе во время пандемии. В частности, ведомство призывает проводить генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, пишет РИА Новости.

Дезинфекцию следует проводить перед открытием салона красоты или парикмахерской. Перед началом работы сотрудникам следует измерить температуру. Посетители не должны ожидать обслуживания внутри салона красоты. В случае непредвиденного скопления людей посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Работники должны быть в маске, медицинском халате, шапочке и перчатках. После использования одежду необходимо стирать ежедневно.

Помещения парикмахерских и салонов красоты должны проветриваться каждые 2 часа, а после завершения обслуживания каждого клиента необходимо обрабатывать все поверхности, в частности дверные ручки и подлокотники.

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