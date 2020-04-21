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Галина Неваленная: Закрытие «наливаек» будет способствовать соблюдению режима самоизоляции

«Я абсолютно согласна и одобряю это решение, которое принято именно сейчас, в период самоизоляции. Это будет способствовать тому, что люди будут соблюдать режим самоизоляции, поскольку все меры направлены сейчас на то, чтобы как можно больше разобщить население, чтобы не было контактов, для снижения риска заражения», - заявила в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, комментируя введенный губернатором Михаилом Ведерниковым запрет на работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом.

По словам Галины Неваленной, употребление спиртных напитков увеличивает риск инфицирования, так как влияет на снижение сопротивляемости организма.

«Работа наливаек давно вызывала нарекания у населения города. Я думаю, что в данной ситуации это необходимая и вынужденная мера», - заключила собеседница агентства.

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