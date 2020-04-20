Губернатор Псковской области запретил работу «наливаек» в рамках борьбы с коронавирусом

20:30, 20 апреля 2020, ПАИ

В понедельник, 20 апреля, губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с 20 апреля вводится запрет на розничную продажу разливного пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в объектах розничной торговли, расположенных в многоквартирных жилых домах. Запрет также распространяется на заведения в пристроенных, встроенных, встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, расположенных во дворах многоквартирных жилых домов.

Контролировать исполнение запрета на работу «наливаек» вместе с полицией поручено региональному комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора с перечнем органов исполнительной власти, должностные лица которых могут составлять протоколы об административных нарушениях.

До этого изменения в указ в последний раз вносились 17 апреля, когда жителей Псковской области обязали носить защитные маски в местах скопления людей.