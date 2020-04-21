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Общество

Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе

Фото ПАИ

Пожарные обнаружили останки пенсионерки в сгоревшем доме в деревне Кувшиново Торошинской волости Псковского района вечером 21 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дом загорелся днем 20 апреля. По словам соседей, у хозяйки дома часто бывали проблемы с электричеством.

Останки женщины нашли в сгоревшем остове дома. Из-за большой температуры от тела остались маленькие частицы, которые передали следственно-оперативной группе.

Видео с места пожара здесь>>>

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