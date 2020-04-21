Пожарные на второй день нашли останки пенсионерки в сгоревшем доме в Псковском районе
Пожарные обнаружили останки пенсионерки в сгоревшем доме в деревне Кувшиново Торошинской волости Псковского района вечером 21 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Дом загорелся днем 20 апреля. По словам соседей, у хозяйки дома часто бывали проблемы с электричеством.
Останки женщины нашли в сгоревшем остове дома. Из-за большой температуры от тела остались маленькие частицы, которые передали следственно-оперативной группе.
Видео с места пожара здесь>>>