Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания

22:00, 21 апреля 2020, ПАИ

Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания, псковичи в самоизоляции стали пить меньше. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире итоговой программы Стаса Натанзона на канале «Россия 24».

Губернатор обратил внимание на то, что псковичи указывают на несоблюдение карантинных мер в «наливайках».

Михаил Ведерников напомнил, что Федеральное Собрание одобрило проект закона, который даст право региональным властям самостоятельно решать, на каких условиях «наливайки» смогут (или не смогут) работать в регионах.

20 апреля губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые приостанавливают работу «наливаек» в регионе.