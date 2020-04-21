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Общество

Михаил Ведерников: Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания

Эфир итоговой программы Стаса Натанзона на «Россия 24»

Запрет работы «наливаек» — это не антиалкогольная кампания, псковичи в самоизоляции стали пить меньше. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в прямом эфире итоговой программы Стаса Натанзона на канале «Россия 24».

Губернатор обратил внимание на то, что псковичи указывают на несоблюдение карантинных мер в «наливайках».

Михаил Ведерников напомнил, что Федеральное Собрание одобрило проект закона, который даст право региональным властям самостоятельно решать, на каких условиях «наливайки» смогут (или не смогут) работать в регионах.

20 апреля губернатор Михаил Ведерников внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», которые приостанавливают работу «наливаек» в регионе.

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