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Общество

Псковский депутат Госдумы призывает псковичей и дачников оставаться дома

Если люди будут более осознанно подходить ситуации, все закончится быстрее. Фото: Дарья Хваткова.

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля рассказал о своем отношении к отмене проведения майских мероприятий и ещё раз призвал псковичей оставаться дома.

«Мы находимся постоянно дома и думаем, что завтра еще один день, который мы должны провести дома. Но мы должны держать себя в руках, все-таки это закончится», - сказал Александр Козловский.

Он заметил, что надо беречь ветеранов : сейчас они побудут в самоизоляции, а потом псковичи с ними встретятся и смогут их поздравить с Днем Победы.

«Давайте потерпим это время. Если будем более осознанно подходить к ситуации, она быстрее закончится. Такие взрывы, как вчера, мы не можем допустить. К  дачникам тоже обращаюсь, ведь в деревнях много пожилых людей: посидите дома», - обратился к людям депутат Госудумы.

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