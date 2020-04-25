Псковский депутат Госдумы призывает псковичей и дачников оставаться дома

09:50, 24 апреля 2020, ПАИ

Депутат Государственной думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в рамках проекта «Дистанционка» в прямом эфире ПАИ-live 24 апреля рассказал о своем отношении к отмене проведения майских мероприятий и ещё раз призвал псковичей оставаться дома.

«Мы находимся постоянно дома и думаем, что завтра еще один день, который мы должны провести дома. Но мы должны держать себя в руках, все-таки это закончится», - сказал Александр Козловский.

Он заметил, что надо беречь ветеранов : сейчас они побудут в самоизоляции, а потом псковичи с ними встретятся и смогут их поздравить с Днем Победы.

«Давайте потерпим это время. Если будем более осознанно подходить к ситуации, она быстрее закончится. Такие взрывы, как вчера, мы не можем допустить. К дачникам тоже обращаюсь, ведь в деревнях много пожилых людей: посидите дома», - обратился к людям депутат Госудумы.