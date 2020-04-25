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Общество

В мае в Псковской области могут открыться некоторые магазины одежды

Губернатор Псковской области не исключает, что при хорошем индексе самоизоляции в регионе начнут вводить послабления, в частности магазинам одежды, которые расположены в отдельно стоящих зданиях. Об этом Михаил Ведерников сообщил на заседании регионального штаба по противодействию коронавирусу 24 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона ещё раз подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом придётся на майские праздники, а в последний весенний месяц Псковская область выйдет на цифру в 500 заболевших. Поэтому власти будут пристально следить за индексом самоизоляции. Губернатор подчеркнул, что сегодня индекс уже выше, чем вчера, однако пока не доходит до высоких показателей других городов.

«От того, как дисциплинированно люди будут вести себя на майских праздниках, будут зависеть наши действия. Не исключаю, что при хорошем индексе самоизоляции будут даны послабления, в частности магазинам одежды в отдельно стоящих зданиях», - сказал губернатор.

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