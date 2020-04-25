Началась трансляция заседания оперштаба Псковской области по борьбе с коронавирусом

12:05, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации в прямом эфире транслирует заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 24 апреля в администрации Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова.

Члены регионального оперативного штаба сообщат актуальные сведения по ситуации с коронавирусом в Псковской области, расскажут об исполнении необходимых мер по борьбе с коронавирусом, а также анонсируют ближайшие изменения.

По последним данным, в Псковской области выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек умерли, девять – выздоровели. На данный момент проведено 6 тысяч 775 исследований на коронавирус.

На сегодняшний день в России коронавирусом заболели 68 622 человек. За весь период умерли 615 человек, выздоровели 5568.