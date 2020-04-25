Больше всего псковичи скучают на самоизоляции по прогулкам на свежем воздухе

13:49, 24 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации провело опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте», чтобы выяснить, по чему больше всего соскучились жители области во время самоизоляции. Мы предложили читателям девять вариантов ответа. Выяснилось, что после снятия ограничений псковичи в первую очередь хотели бы просто погулять на улице, наслаждаюсь весенним воздухом и солнцем. Больше половины людей ответили, что соскучились по прогулкам на свежем весеннем воздухе.

Фотографы ждут не дождутся, когда можно будет запечатлеть весеннюю красоту на фотоаппарат. «Люблю снимать природу, животных и репортажку. А пока остаётся фотографировать бедного домашнего кота, который уже не рад меня видеть дома», - пишет Анастасия Брик в комментариях под опросом.

Ну конечно, романтика самоизоляции постепенно улетучивается, и люди скучают по привычному образу жизни, хобби, встречам с друзьями и родственниками, шопингу. «На самом деле всё, - отвечает на наш вопрос «Что в первую очередь вы хотите вернуть в свою жизнь после снятия карантина?» Андрей Михайлов. - И в ресторан, и на прогулки, и на работу вживую, и в путешествие очень хочется».