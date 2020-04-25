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Общество

Больше всего псковичи скучают на самоизоляции по прогулкам на свежем воздухе

Лучше сейчас остаться дома, чтобы скорее можно было выйти на прогулку без риска заразиться. Фото: Дарья Хваткова.

Псковское агентство информации провело опрос в своей группе в соцсети «ВКонтакте», чтобы выяснить, по чему больше всего соскучились жители области во время самоизоляции. Мы предложили читателям девять вариантов ответа. Выяснилось, что после снятия ограничений псковичи в первую очередь хотели бы просто погулять на улице, наслаждаюсь весенним воздухом и солнцем. Больше половины людей ответили, что соскучились по прогулкам на свежем весеннем воздухе.

Опрос продолжается. Присоединяйтесь!

Фотографы ждут не дождутся, когда можно будет запечатлеть весеннюю красоту на фотоаппарат. «Люблю снимать природу, животных и репортажку. А пока остаётся фотографировать бедного домашнего кота, который уже не рад меня видеть дома», - пишет Анастасия Брик в комментариях под опросом.

Ну конечно, романтика самоизоляции постепенно улетучивается, и люди скучают по привычному образу жизни, хобби, встречам с друзьями и родственниками, шопингу. «На самом деле всё, - отвечает на наш вопрос «Что в первую очередь вы хотите вернуть в свою жизнь после снятия карантина?» Андрей Михайлов. - И в ресторан, и на прогулки, и на работу вживую, и в путешествие очень хочется».

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