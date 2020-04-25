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Общество

С 25 апреля на Псковском, Тёплом и Чудском озёрах запрещается ловить судака и леща

Фото Дарьи Хватковой

С 25 апреля на Псковском, Тёплом и Чудском озёрах запрещено ловить судака и леща. Запрет, в соответствии с правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, продлится до 15 июня.

Ранее сообщалось, что ловля щуки на этих водоёмах запрещена до 15 мая включительно. На прочих водных объектах рыбохозяйственного значения установлен запрет на лов щуки до 10 мая включительно, на лов судака - с 5 мая по 15 июня, на лов раков — по 15 июля.

До 15 мая включительно на всех водоёмах Псковской области запрещено движение на моторных плавательных средствах всех типов (с подвесными лодочными моторами, электромоторами, стационарными двигателями), в том числе гидроциклов. Запрет введён, чтобы исключить «факторы беспокойства весенне-нерестующих рыб».

По фактам нарушений правил рыболовства необходимо обращаться в отдел госконтроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области по телефонам: (8112) 56-05-31, 56-02-98, 56-05-47, 8-921-703-01-05, либо на телефон горячей линии рыбоохраны 8-921-931-32-16.

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