Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, заявила Голикова

19:32, 24 апреля 2020, ПАИ

Россияне устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

«Нам очень хочется побыстрее выйти, нам очень хочется побыстрее начать работать, потому что мы понимаем, что любые ограничительные меры - это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей», - отметила Татьяна Голикова.

По ее словам, граждане в некоторых регионах страны не соблюдают режим социального дистанцирования.

«Несмотря на то что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничений в передвижении, в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу», - подчеркнула Голикова.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, в том числе 93 - в Псковской области, выздоровели 5 568 человек, умерли 615.