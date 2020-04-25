Индекс самоизоляции в Пскове в полдень упал до 1,9

14:16, 24 апреля 2020, ПАИ

Индекс самоизоляции в Пскове 24 апреля в 12:00 упал до 1,9 балла, следует из сервиса «Яндекс. Карты». Значения менее 2,9 балла указывают на большое количество людей на улицах города.

На 9:00 индекс самоизоляции составил 2,4 балла, на 10:00 – 2,1 балла, на 11:00 – 2,0 балла. По состоянию на 13:00 и 14:00 показатель вырос до 2,1 балла.

Средний показатель индекса самоизоляции на этой неделе составляет 2,3 балла.

Согласно проведенному опросу, больше всего псковичи скучают на самоизоляции по прогулкам на свежем воздухе.

В Псковской области выявлено 93 случая заражения коронавирусом. Семь человек умерли, девять – выздоровели.